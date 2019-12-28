Бернли - Манчестер Юнайтед 0:2. Без риска, но со вкусом

Победа - уже хорошо для манкунианцев, неважно, что закрытый футбол показывает команда Сульшера, почти не рискует и не демонстрирует футбол высокого класса. Сульшер идет по пути маленьких шажков, step by step, возможно, так правильно, определенные результаты это приносит. А критика от фанов дело второстепенное.

"Ман Юнайтед" чуть больше контролировал мяч, превосходил хозяев в середине поля, при этом "Бернли" имел возможности для контратак. Иногда проходили обмены острыми выпадами, у гостей выделялся Рашфорд и Марсьяль, у "бордовых" Барнс и Вуд оказывались на хороших позициях. Впрочем, оборона "МЮ" сыграла вполне уверенно, подтвердив звание одной из самых надежных в чемпионате.

В атаке все сложнее, забивают "красные дьяволы" регулярно, но как это происходит? В матче с "Бернли" перед самым свистком на перерыв Перейра хорошо сыграл в прессинге, отобрал мяч, воспользовался ошибкой, и выдал пас на Марсьяля. Антони вышел на свидание с голкипером и спокойно переиграл его. Марсьяль принимал непосредственное участие в 10 голах своей команды в 13 матчах Премьер-лиги 2019/20. Никто больше в "МЮ" не имеет такого показателя.

При минимальном преимуществе команда Сульшера стала действовать еще более осторожно, в основном на своей половине поля. Результат гостей устраивал, а "Бернли" не спешил форсировать события. Редкие взрывные комбинации сложно отметить из-за сумбурных переходов центра поля. Ожидалось большего.

Все шло к тому, что один точный удар решит исход встречи, однако в компенсированное время Джеймс прорвался по флангу и выдал пас на Рашфорда. Маркус запутался в мяче, хотя и смог переправить его в ворота. Сама концовка встречи получилась нервной, "Бернли" стал все большими силами переходить центр поля, сложно обвинять хозяев, что поплатились они за этот риск. Может быть, раньше команда Шона Дайча должна была нагружать оборону манкунианцев. А так результат вполне справедлив.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Бернли - Ман Юнайтед 0:2

Голы: Марсьяль 44, Рашфорд 90+5

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 4. Корк (Брейди 87), 5. Тарковски, 6. Ми, 26. Бардсли, 13. Хендрик (Родригес 59), 18. Вествуд, 10. Барнс (Гудмундссон 68), 11. МакНил, 9. Вуд.

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 53. Уильямс, 15. Перейра (Лингард 74), 18. Янг, 21. Джеймс, 31. Матич, 17. Фред, 9. Марсьяль (Шоу 90), 10. Рашфорд.

Предупреждения: Бардсли 23, Ми 61, Тейлор 71, МакНил 89 - Уильямс 90+2, Лингард 90+6