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Официально: Вест Хэм уволил Мануэля Пеллегрини

Англия
(1 голосов)

Клуб Андрея Ярмоленко остался без главного тренера

Официально: Вест Хэм уволил Мануэля Пеллегрини
Новина українською

Официальный сайт "Вест Хэма" обьявил, что Мануэль Пеллегрини покинул пост главного тренера.

Сопредседатели "молотобойцев" Дэвид Салливан и Дэвид Голд вместе с правлением клуба пришли к такому решению и поблагодарили чилийского специалиста за его работу течение последних 18 месяцев.

"С большим разочарованием нам пришлось принять это решение. Мануэль джентльмен, и было очень приятно работать с тренером такого уровня.

Однако стало ясно, что для того, чтобы вернуть клуб в нужное русло в этом сезоне, необходимы перемены. Мы чувствовали, что необходимо действовать сейчас, чтобы дать новому менеджеру как можно больше времени".

Напомним, сегодня в рамках 20-го тура АПЛ "Вест Хэм" дома проиграл "Лестеру" 1:2.

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В статье: Андрей Ярмоленко Мануэль Пеллегрини Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
whufc.com
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
29.12.2019 в 00:08
Ну все. Андрюхе полный дец
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