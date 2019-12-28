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Официально: Вест Хэм уволил Мануэля Пеллегрини
Клуб Андрея Ярмоленко остался без главного тренера
Официальный сайт "Вест Хэма" обьявил, что Мануэль Пеллегрини покинул пост главного тренера.
Сопредседатели "молотобойцев" Дэвид Салливан и Дэвид Голд вместе с правлением клуба пришли к такому решению и поблагодарили чилийского специалиста за его работу течение последних 18 месяцев.
"С большим разочарованием нам пришлось принять это решение. Мануэль джентльмен, и было очень приятно работать с тренером такого уровня.
Однако стало ясно, что для того, чтобы вернуть клуб в нужное русло в этом сезоне, необходимы перемены. Мы чувствовали, что необходимо действовать сейчас, чтобы дать новому менеджеру как можно больше времени".
Напомним, сегодня в рамках 20-го тура АПЛ "Вест Хэм" дома проиграл "Лестеру" 1:2.