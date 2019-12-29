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Нападающий Норвича Пукки: Разочарованы тем, что не смогли победить Тоттенхэм
Финский форвард поделился мыслями после ничьи со "шпорами"
Нападающий "Норвича" Теему Пукки прокомментировал ничью с "Тоттенхэмом" в рамках 20-го тура АПЛ.
"Всегда здорово набрать хотя бы одно очко против топ-клубов.
Но по ходу матча мы лидировали, так что разочарованы тем, что не смогли выжать из этого матча больше.
В последнее время мы хорошо играли, но не добивались нужных результатов. Было важно завоевать хотя бы одно очко", – заявил Теему Пукки.
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Источник:BBC
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