Нападающий Норвича Пукки: Разочарованы тем, что не смогли победить Тоттенхэм

Нападающий "Норвича" Теему Пукки прокомментировал ничью с "Тоттенхэмом" в рамках 20-го тура АПЛ.

"Всегда здорово набрать хотя бы одно очко против топ-клубов.

Но по ходу матча мы лидировали, так что разочарованы тем, что не смогли выжать из этого матча больше.

В последнее время мы хорошо играли, но не добивались нужных результатов. Было важно завоевать хотя бы одно очко", – заявил Теему Пукки.