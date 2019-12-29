Оле-Гуннар Сульшер: Для МЮ было очень важно провести сухой матч и победить

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Бернли" в матче 20-го тура АПЛ.

"Мы были очень хороши в первой половине встречи. Мы контролировали игру и доминировали на поле. Во второй половине, конечно, возникали моменты и в нашей штрафной, потому что соперник постоянно забрасывал туда мяч, но мы здорово защищались.

Для нас сейчас было очень важно провести сухой матч и знать, что мы способны усердным трудом добиваться результата. Пускай ты не всегда выигрываешь, когда забиваешь лишь один мяч, в этом случае сухие ворота увеличивают шансы подняться в таблице. У нас было очень много хороших возможностей для контратак. Мы здорово сыграли.

Мы хотим сохранить такую форму. У нас две победы подряд, мы хорошо отреагировали на поражение от "Уотфорда". Мы еще ни разу не проигрывали дважды подряд, и это радует", – рассказал Оле-Гуннар Сульшер.