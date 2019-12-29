Стало известно, кто заменит Пеллегрини в Вест Хэме

После поражения от “Лестера” в 20-м туре Премьер-лиги руководство “Вест Хэма” объявило о расставании с главным тренером команды Мануэлем Пеллегрини. Причиной увольнения чилийца стали плохие результаты – “молотобойцы” проиграли девять из последних 12 матчей АПЛ и находятся всего в одном очке от зоны вылета.

По информации Daily Telegraph, владельцы “Вест Хэма” Дэвид Салливан и Дэвид Голд планируют пригласить британского менеджера для борьбы за выживание. Фаворитом на должность считается Дэвид Мойес, также рассматривается кандидатура Тони Пьюлиса.

Вероятнее всего новым тренером лондонцев станет именно Дэвид Мойес. Как сообщают Sky Sports и The Times, Мойес в воскресенье встретиться с владельцами “Вест Хэма”, чтобы договориться о контракте.

Мойес, работавший ранее в “Эвертоне” и “Манчестер Юнайтед”, может возглавить “Вест Хэм” во второй раз. Ранее он руководил командой с ноября 2017 по май 2018 и спас ее от вылета. Однако после окончания сезона шотландец не получил предложения о продлении контракта и новым тренером “Вест Хэма” стал Пеллегрини. Сообщается, что во избежание подобной ситуации во второй раз, Мойес будет настаивать на подписании длительного контракта.