  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стало известно, кто заменит Пеллегрини в Вест Хэме
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кто заменит Пеллегрини в Вест Хэме

Англия
(1 голосов)

Владельцы Вест Хэма видят во главе команды британского тренера

Стало известно, кто заменит Пеллегрини в Вест Хэме
UA-Футбол
Новина українською

После поражения от “Лестера” в 20-м туре Премьер-лиги руководство “Вест Хэма” объявило о расставании с главным тренером команды Мануэлем Пеллегрини. Причиной увольнения чилийца стали плохие результаты – “молотобойцы” проиграли девять из последних 12 матчей АПЛ и находятся всего в одном очке от зоны вылета.

По информации Daily Telegraph, владельцы “Вест Хэма” Дэвид Салливан и Дэвид Голд планируют пригласить британского менеджера для борьбы за выживание. Фаворитом на должность считается Дэвид Мойес, также рассматривается кандидатура Тони Пьюлиса.

Вероятнее всего новым тренером лондонцев станет именно Дэвид Мойес. Как сообщают Sky Sports и The Times, Мойес в воскресенье встретиться с владельцами “Вест Хэма”, чтобы договориться о контракте.

Мойес, работавший ранее в “Эвертоне” и “Манчестер Юнайтед”, может возглавить “Вест Хэм” во второй раз. Ранее он руководил командой с ноября 2017 по май 2018 и спас ее от вылета. Однако после окончания сезона шотландец не получил предложения о продлении контракта и новым тренером “Вест Хэма” стал Пеллегрини. Сообщается, что во избежание подобной ситуации во второй раз, Мойес будет настаивать на подписании длительного контракта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Премьер-лига Мануэль Пеллегрини Тони Пьюлис АПЛ Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...