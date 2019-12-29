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В Ман Сити исключают уход Гвардиолы до 2021 года

Англия
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Наставник отработает как минимум нынешний контракт

В Ман Сити исключают уход Гвардиолы до 2021 года
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Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заявил, что Хосеп Гвардиола останется на посту главного тренера минимум до 2021 года.

"Он так много раз говорил, что у него есть контракт, покрывающий этот год, а также следующий. Так что здесь не о чем говорить.

Пеп останется и уйдет только тогда, когда наступит правильный момент. Этот клуб достаточно силен, чтобы пережить любые изменения, но, как Пеп говорил много раз, он не уходит", — цитирует Сориано Manchester Evening News.

После первого круга АПЛ "Манчестер Сити" отстает от "Ливерпуля" на 14 очков, сыграв на матч больше. За первую часть сезона "горожане" потеряли больше очков, чем за весь прошлый.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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