В Ман Сити исключают уход Гвардиолы до 2021 года

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заявил, что Хосеп Гвардиола останется на посту главного тренера минимум до 2021 года.

"Он так много раз говорил, что у него есть контракт, покрывающий этот год, а также следующий. Так что здесь не о чем говорить.

Пеп останется и уйдет только тогда, когда наступит правильный момент. Этот клуб достаточно силен, чтобы пережить любые изменения, но, как Пеп говорил много раз, он не уходит", — цитирует Сориано Manchester Evening News.