Норвич - Тоттенхэм 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Норвич - Тоттенхэм, которые встречались в 20-м туре АПЛ. Хозяева дважды заставляли команду Моуриньо отыгрываться. Счет открыл Вранчич, Эриксен ответил эффектным штрафным, Орье обидно срезал мяч в собственные ворота, а точку поставил Кейн, который реализовал пенальти. Тоттенхэм пока шестой, но может пропустить вперед Вулверхэмптон и Шеффилд.

Английская Премьер-лига. 20-й тур

Норвич - Тоттенхэм 2:2

Голы: Вранчич 18 Орье 61 - Эриксен 55, Кейн 83 пен.