Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норвич - Тоттенхэм 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть обзор матча Норвич - Тоттенхэм, Чемпионат Англии, 28 декабря 2019
Вашему вниманию видеообзор матча Норвич - Тоттенхэм, которые встречались в 20-м туре АПЛ. Хозяева дважды заставляли команду Моуриньо отыгрываться. Счет открыл Вранчич, Эриксен ответил эффектным штрафным, Орье обидно срезал мяч в собственные ворота, а точку поставил Кейн, который реализовал пенальти. Тоттенхэм пока шестой, но может пропустить вперед Вулверхэмптон и Шеффилд.
Английская Премьер-лига. 20-й тур
Норвич - Тоттенхэм 2:2
Голы: Вранчич 18 Орье 61 - Эриксен 55, Кейн 83 пен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...