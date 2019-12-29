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Лэмпард – о продаже Луиса: Это было легкое решение, ведь у нас есть Томори

Англия
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Наставник пролил свет на историю о расставании с бразильским центрбеком

Лэмпард – о продаже Луиса: Это было легкое решение, ведь у нас есть Томори
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Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, почему "пенсионеры" отпустили Давида Луиса в "Арсенал" перед началом сезоне.

Напомним, в августе 32-летний бразилец был продан "канонирам" за 8,7 млн евро после того, как Лэмпард не смог гарантировать ему места в старте.

"Я не хочу обсуждать личные вопросы игроков, с которыми над предстоит играть. Тем более, мы с ним играли вместе и я его очень уважаю.

Если посмотреть на нашу защиту, а также возвращение Фикайо Томори, то это было простое решение для нас.

Опять же, я, безусловно, желаю Луису всего хорошего. Он был частью команды, выигравшей Лигу чемпионов с Челси, он играл с травмой подколенного сухожилия в том финале – я всегда буду уважать это", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

"Арсенал" примет "Челси" сегодня, 29 декабря. Игра стартует в 16:00.

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луис Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Фикайо Томори
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