Лэмпард – о продаже Луиса: Это было легкое решение, ведь у нас есть Томори

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, почему "пенсионеры" отпустили Давида Луиса в "Арсенал" перед началом сезоне.

Напомним, в августе 32-летний бразилец был продан "канонирам" за 8,7 млн евро после того, как Лэмпард не смог гарантировать ему места в старте.

"Я не хочу обсуждать личные вопросы игроков, с которыми над предстоит играть. Тем более, мы с ним играли вместе и я его очень уважаю.

Если посмотреть на нашу защиту, а также возвращение Фикайо Томори, то это было простое решение для нас.

Опять же, я, безусловно, желаю Луису всего хорошего. Он был частью команды, выигравшей Лигу чемпионов с Челси, он играл с травмой подколенного сухожилия в том финале – я всегда буду уважать это", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.