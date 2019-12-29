Вест Хэм предложил пост главного тренера ассистенту Пеллегрини

Бывший ассистент Мануэля Пеллегрини Энцо Мареска может возглавить "Вест Хэм", сообщает Николо Скира. По его информации, такое предложение поступило Мареске от руководства лондонского клуба.

39-летний итальянец присоединился к "молотобойцам" летом 2018-го года, войдя в тренерский штаб Мануэля Пеллегрини. До этого он работал ассистентом в "Асколи" и "Севилье".

Также в списке претендентов на вакантное место называют имена Дэвида Мойеса и Тони Пьюлиса.

После 19 туров АПЛ "Вест Хэм" находится в шаге от зоны вылета, расположившись на 17-ем месте, проиграв 4 из 5 последних матчей.