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Вест Хэм предложил пост главного тренера ассистенту Пеллегрини

Англия
(2 голосов)

Энцо Мареска может возглавить "молотобойцев"

Вест Хэм предложил пост главного тренера ассистенту Пеллегрини
Новина українською

Бывший ассистент Мануэля Пеллегрини Энцо Мареска может возглавить "Вест Хэм", сообщает Николо Скира. По его информации, такое предложение поступило Мареске от руководства лондонского клуба.

39-летний итальянец присоединился к "молотобойцам" летом 2018-го года, войдя в тренерский штаб Мануэля Пеллегрини. До этого он работал ассистентом в "Асколи" и "Севилье".

Также в списке претендентов на вакантное место называют имена Дэвида Мойеса и Тони Пьюлиса.

После 19 туров АПЛ "Вест Хэм" находится в шаге от зоны вылета, расположившись на 17-ем месте, проиграв 4 из 5 последних матчей.

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В статье: Мануэль Пеллегрини Энцо Мареска Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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