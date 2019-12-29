Арсенал - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Ох, не в лучшем состоянии подходят "Арсенал" и "Челси" к очному противостоянию. Настолько нестабильны сейчас эти команды, что сложно выбрать более проблемный коллектив. "Канониры" находятся на 12-м месте в турнирной таблице, но не проигрывают в двух последних матчах. А "синие" в последних семи поединках одержали только две победы при пяти поражениях, лишь за счет неудач конкурентов подопечные Лэмпарда все еще остаются на четвертом месте в турнирной таблице.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Арсенал 16:00 Челси

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Целых два дня на отдых получили лондонские команды, что для боксинг-дей неслыханная роскошь. Но и отдачи от них ждут максимальной, все же центральный матч тура не должен разочаровать. В первую очередь это относится к "Челси". В прошлом туре "аристократы" безвольно уступили "Саутгемптону" 0:2. Но ранее была победа над "Тоттенхэмом" 2:0. Похоже, что подопечные Лэмпарда могут собраться на гранда, а затем расслабляются во встрече с середняком.

В трех последних матчах не выигрывал "Арсенал", после виктории над "Вест Хэмом" 3:1. В двух последних турах безликие ничьи с "Эвертоном" (0:0) и "Борнмутом" (1:1). Перед Микелем Артетой серьезное задание вытащить "канониров" из кризиса и задача эта очень непростая, особенно сложно будет в 20-м туре.

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В прошлом сезоне трижды встречались между собой "Арсенал" и "Челси". В чемпионате команды обменялись результативными и достаточно интересными домашними победами (3:2 и 2:0), а также был еще финал в Лиге Европы 2019. "Синие" неожиданно мощно провели поединок в мае этого года и разгромили "канониров" 4:1. Хороший повод для "Арсенала" взять реванш за то унижение.

Отметим, что в последнее время в этом дерби доминируют хозяева. Добыть победу на "Эмирейтс" смог "Челси" еще в январе 2016-го. Два последних визита на арену "канониров" завершились поражениями для "синих".

СТАТИСТИКА

Всего сыгранно 199 матчей;

76 побед Арсенала, 59 ничьих, 64 побед Челси.

Общий счет – 277:261

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Проблем с составом хватает у обеих команд. Больше травм у хозяев будущей встречи – точно не сыграют Колашинац, Сократис и Тирни, а также под вопросом Бельерин, Холдинг и Себальос. У гостей не выйдут на поле Джеймс и Лофтус-Чик, полностью не смог еще восстановиться Алонсо, хотя он может выйти на замену и помочь партнерам во втором тайме.

Арсенал: Лено, Мустафи, Луис, Торрейра, Мейтленд-Найлс, Джака, Озил, Уиллок, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

Челси: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуета, Маунт, Томори, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Пулишич, Виллиан, Абрахам.

ПРОГНОЗ

Если бы приходилось в обязательном порядке выбрать команду, которая победит, то шансы "Арсенала" выглядят предпочтительными. Но соперники настолько равны, что даже проблемы у них похожи - ничья кажется наиболее вероятным исходом центрального противостояния 20-го тура. Много голов ожидать не стоит, есть высокая вероятность, что точными ударами обменяются соперники. Прогноз: ничья 1:1.