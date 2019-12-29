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МЮ потерял основного хавбека на 3-4 недели
Скотт Мактоминей выбыл с травмой колена
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей проведет в лазарете до четырех недель с травмой колена.
23-летний шотландец получил повреждение в игре против "Ньюкасла" (4:1) на Boxing Day, из-за которой пропустит ближайшие 5 матчей.
"Я бы не ожидал увидеть его в следующие пару недель. Не думаю, что это произойдет.
Прежде он уже доказывал, что может вернуться за две недели, если вы даете ему три! Поэтому я не знаю. Его восстановление может занять три-четыре недели. Нам просто нужно подождать", — цитирует Сульшера Sky Sports.
В этом сезоне Мактоминей провёл 17 матчей в АПЛ, отметившись 3 голами и результативной передачей.