МЮ потерял основного хавбека на 3-4 недели

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей проведет в лазарете до четырех недель с травмой колена.

23-летний шотландец получил повреждение в игре против "Ньюкасла" (4:1) на Boxing Day, из-за которой пропустит ближайшие 5 матчей.

"Я бы не ожидал увидеть его в следующие пару недель. Не думаю, что это произойдет.

Прежде он уже доказывал, что может вернуться за две недели, если вы даете ему три! Поэтому я не знаю. Его восстановление может занять три-четыре недели. Нам просто нужно подождать", — цитирует Сульшера Sky Sports.