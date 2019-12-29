Артета: Арсенал – самый большой клуб Англии, но по игре этого не скажешь

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о том, что намерен изменить в клубе.

"В последние годы между клубом и болельщиком случилось разъединение. И я надеюсь это исправить, ведь фанаты – самое важное, что есть в футболе. И мы своей игрой попытаемся вернуть их расположение.

Нам нужно вернуть этому клубу идентичность. "Арсенал" является крупнейшим клубов в Англии, и в нашей игре не хватает этого высокомерия, этой веры. Наш стадион должен вызывать у соперника страх. Раньше я ненавидел приезжать сюда в качестве соперника, ведь чувствовал эту атмосферу", – цитирует Артету Sky Sports.