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Прощание Пеллегрини. Вест Хэм - Лестер 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть обзор матча Вест Хэм - Лестер, Чемпионат Англии, 28 декабря 2019

Прощание Пеллегрини. Вест Хэм - Лестер 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча Вест Хэм - Лестер, которые встречались в 20-м туре АПЛ. Молотобойцы не смогли избежать поражения от команды, занимающей второе место в турнирной таблице. Как следствие, уже после игры лондонский клуб уволил главного тренера Мануэля Пеллегрини. Андрей Ярмоленко участия в игре не принимал из-за травмы.

Английская Премьер-лига. 20-й тур

Вест Хэм - Лестер 1:2

Голы: Форнальс 45 - Ихеаначо 40, Грей 56

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В статье: Мануэль Пеллегрини Вест Хэм (Лондон) Лестер Сити
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