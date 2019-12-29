Прощание Пеллегрини. Вест Хэм - Лестер 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Вест Хэм - Лестер, которые встречались в 20-м туре АПЛ. Молотобойцы не смогли избежать поражения от команды, занимающей второе место в турнирной таблице. Как следствие, уже после игры лондонский клуб уволил главного тренера Мануэля Пеллегрини. Андрей Ярмоленко участия в игре не принимал из-за травмы.

Английская Премьер-лига. 20-й тур

Вест Хэм - Лестер 1:2

Голы: Форнальс 45 - Ихеаначо 40, Грей 56