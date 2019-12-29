Юрген Клопп: Я не глупый и понимаю, что у Ливерпуля будут неудачи

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о возможных неудачах "мерсисайдцев" в будущем.

"Я не глуп, и мы знаем, что перед нами в этот период большое, большое испытание. Но это АПЛ, и мы стремимся быть самой успешной командой в лиге. Мы должны расти, чтобы справиться с любой задачей.

У нас будут неудачи и поражения, конечно же, это случится. И такое может произойти не из-за каких-то наших недостатков, а потому что соперник очень силен. Но мы никогда не будем опираться на внешние факторы, чтобы объяснить наши неудачи, независимо от того, насколько оправданными они могут быть.

Наш подход всегда должен основываться на возможностях. Выиграть клубный чемпионат мира впервые в истории – это возможность, и мы воспользовались ею", – рассказал Юрген Клопп.