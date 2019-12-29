Фрэнк Лэмпард: Мы позволяли Арсеналу делать все, что ему вздумается

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями после победы над лондонским "Арсеналом" в рамках 20-го тура АПЛ.

"Мы кошмарно играли в первые 30 минут. Мы нервничали и словно были в летаргическом сне. Не надо сравнить с матчем против "Тоттенхэма".

Мы позволяли "Арсеналу" делать все, что ему вздумается. Нам пришлось рано произвести замену – я почувствовал, что это необходимо. Во втором тайме мы доминировали. После 10 минут стало ясно, что "Арсенал" видел нашу встречу с "Тоттенхэмом" и вынудил нас играть в пять защитников вместо трех. Он играл замечательно, а нам не хватало сбалансированности. Замена позволила нам добавить одного игрока в полузащиту и увеличить темп.

Я могу принять неточный пас, но не летаргию в лондонском дерби. Я сказал игрокам об этом – и они сыграли так, как нужно. Во втором тайме все решили дух и страсть, а не тактика. Мысленно я еще не отошел от поражения от "Саутгемптона". В нашем следующем домашнем матче мы сделаем все, чтобы оставить это позади.

Мы по-прежнему идем четвертыми и хотим достичь большего, однако в домашних играх не все получалось. Так что мы хотим сосредоточиться на них, когда придет время", – поделился наставник.