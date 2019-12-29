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Арсенал - Челси 1:2. Видеообзор матча

Англия
(3 голосов)

"Аристократы" вырывают победу в лондонском дерби

Арсенал - Челси 1:2. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура АПЛ "Арсенал" - "Челси".

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Арсенал - Челси 1:2

Голы: Обамеянг 13 - Жоржиньо 83, Абрахам 87

Арсенал: 1. Лено, 21. Чамберс (Мустафи 23), 23. Луис, 11. Торрейра, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 29. Гендузи, 87. Сака, 10. Озил (Уиллок 75), 9. Ляказетт, 14. Обамеянг, 24. Нельсон (Пепе 86).

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 15. Зума, 28. Аспиликуэта, 29. Томори (Лэмпти 59), 33. Эмерсон Палмиери (Жоржиньо 34), 7. Канте, 17. Ковачич (Хадсон-Одои 70), 19. Маунт, 10. Виллиан, 9. Абрахам.

Предупреждения: Гендузи 10, Луис 47, Торрейра 73, Ляказетт 76, Мэйтлэнд-Найлс 90 - Маунт 30, Канте 31, Рюдигер 34, Жоржиньо 55

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ
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