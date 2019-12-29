АПЛ. Ливерпуль минимально, но уверенно обыгрывает Вулверхэмптон

"Ливерпуль" не только становится ближе к осуществлению своей мечты в виде долгожданного титула чемпиона Премьер-лиги, но и продлевает серию без поражений в домашних матчах до 50 игр (в них 40 побед и 10 ничьих). Это только третий раз в истории, когда команда элитного первенства Англии в 50+ домашних матчах идут без поражений. 86 таких матчей было у "Челси" в период с 2004 по 2008 годы, а также у "Ливерпуля" в период с 1978 по 1980 годы в 63 матчах.

Очень уверенно выглядят "красные", может иногда осторожничают, берегут силы, однако по другому невозможно действовать в боксинг-дей АПЛ. Ровно столько сделали подопечные Клоппа для победы, сколько было необходимо. К тому же "Вулверхэмптон" совсем не "мальчики для битья", команда Нуну Санту при определенной благосклонности Фортуны могла вырвать ничью или даже победу. Чего только стоит просмотр арбитром ВАРа и отмена гола из-за спорного офсайда на 49-й минуте.

Особенно непростым вышло начало первого тайма, напряжение буквально висело в воздухе свинцовым туманом. Мерсисайдцы старались дорожить мячом, но иногда у "волков" проходили достаточно опасные выпады. Важнейший гол у хозяев забил Мане, после паса метров на 50 в штрафную Лаллана грудью скинул мяч на Садио и форвард мастерски пробил точно в цель. Это 24 гол для Мане в уходящем 2019-м году и, наверное, один из самых важных потому что единственный и победный.

Обращает внимание и голевой пас Лаллана, который впервые с декабря 2016-го года отличился результативным действием. Впрочем, Адам был не так заметен, как мог бы. Огромный потенциал у него, но частые травмы и время на выздоровление мешают заиграть на полную.

Таким же напряженным, как и дебют, вышел и эндшпиль противостояния. Выделим несколько навесов и ударов издали у "волков". Скользкий счет вынуждены были удерживать мерсисайдцы, а гости постарались нарастить давление. Все же хладнокровности и мастерства команде Клоппа хватило, чтобы набрать очередных три очка. Теперь отрыв от "Лестера", который находится на втором месте, расстояние в 13 пунктов. Хороший гандикап, хотя и он еще ничего не может гарантировать.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Ливерпуль - Вулверхэмптон 1:0

Голы: Мане 43

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум (Милнер 86), 9. Фирмино (Ориги 86), 10. Мане, 14. Хендерсон, 20. Лаллана (Кейта 64), 66. Александер-Арнольд, 11. Салах.

Вулверхэмптон: 11. Руй Патрисиу, 5. Беннетт, 16. Коуди, 19. Хонни, 29. Винагре, 32. Дендокер (Саисс 58), 49. Кильман, 8. Невеш (Траоре 58), 28. Моутинью, 18. Жота (Хименес 72), 7. Педру Нету.

Предупреждения: Лаллана 45+1 - Нуну Санту 45+4