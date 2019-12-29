Микель Артета: Наша физическая готовность была не на уровне Челси

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал домашнее поражение от "Челси" в матче 20-го тура АПЛ.

"Это было очень жестокое поражение. В первом тайме было много положительных моментов, и было видно, чего мы пытаемся добиться. Но то, как мы пропустили, разочаровывает. Даже не нужно объяснять причины разочарования.

Мы правильно отреагировали, мы правильно играли, но сложно доминировать на протяжении всего матча против такой команды. Мы стали обороняться слишком глубоко, да и наша физическая готовность не ровня готовности "Челси".

Нам нужно увеличить продолжительность таких отрезков, особенно против топ-клубов. Индивидуальные ошибки могут стоить нам победы, но я не могу жаловаться на работу футболистов, их отношение к делу и реализацию того, что мы тренировали", – рассказал Микель Артета.