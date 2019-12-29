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Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0. Удача Зинченко и старания Агуэро и де Брюйне

Англия
(5 голосов)

Возвращение украинца в основной состав помогает "горожанам"?

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0. Удача Зинченко и старания Агуэро и де Брюйне
UA-Футбол
Новина українською

Главными героями победы над "Шеффилдом" стали Агуэро и де Брюйне, которые действительно провели великолепный матч, но и Зинченко тут необходимо отметить. Может не так ярко, но украинец качественно делал свою работу, вклад в победу Александр сделал довольно ощутимый, почти не было у него ошибок.

Первый тайм напоминал "качели", преимущество "Ман Сити" нельзя назвать очевидным, "Шеффилд" регулярно старался отвечать опасными выпадами, коварные получались контратаки у "клинков". Гости смогли забить первыми, Муссе пробил в правый угол из пределов штрафной, но затем арбитр долго пересматривал видеоповтор и взятие ворот не засчитал из-за офсайда.

Хозяева поняли, что шутить с этим соперником нельзя, для победы необходимо приложить максимум усилий при полной концентрации. Красивый гол забил Агуэро, ассист ему отдал де Брюйне после перехвата мяча в центральной зоне. Серхио пробил точно в ближнюю "девятку".

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0. Удача Зинченко и старания Агуэро и де Брюйне - изображение 1

"Шеффилд Юнайтед" стал 32-м из 33-х противников, которым Серхио Агуэро забил в АПЛ. Только "Болтону" аргентинец не мог нанести точный удар. Плюс это тысячный гол команд, которые возглавлял Гвардиола. 138 забил Месси и 72 Агуэро.

Развить свое преимущество манкунианцы долго не могли. "Клинки" оказались организованными в обороне, еще и выделялся на поле Муссе, который в контратаках наносил несколько опаснейших ударов. Вообще счет в противостоянии должен был быть более крупным. Отметим и один хороший удар Зинченко, из удобного положения украинец пробил чуть неточно, правда, затем украинец сосредоточился на защите своих ворот.

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0. Удача Зинченко и старания Агуэро и де Брюйне - изображение 2

Решающий момент реализовал де Брюйне, после паса Мареза бельгиец обыграл защитника, одним движением подготовил выстрел и пробил в противоход голкиперу. Мастерский удар - 2:0. Отыграть два мяча "Юнайтед" уже не имел возможностей, да и "Ман Сити" контролировал ситуацию за счет удержания мяча. Не сдается команда Гвардиолы, теоретические шансы подтвердить чемпионский титул еще остаются, хотя 14 очков отставания от "Ливерпуля" ликвидировать очень сложно.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Агуэро 53, де Брюйне 82

Манчестер Сити: 1. Браво, 2. Уолкер, 50. Гарсия Э., 7. Стерлинг (Жезус 87), 11. Зинченко, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Бернарду Силва (Гюндоган 62), 25. Фернандиньо, 10. Агуэро (Фоден 81), 26. Марез.

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 27. Бешич (Макберни 75), 5. О`Коннелл, 4. Флек, 16. Норвуд, 11. Робинсон (Макголдик 59), 22. Муссе (Шарп 83).

Предупреждения: Бернарду Силва 59 - Стивенс 85

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В статье: Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Александр Зинченко
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Комментарии (6)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.12.2019 в 22:48
На кінець то Ліна в основі як в старі добрі часи! З ним знову почнуть всі матчі вигравати! Гляди і інтрига в АПЛ відродиться за чемпіонство ))
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citizen (Prolisky)
29.12.2019 в 22:47
"манкуніанці"Манкуніанцями їх лишу у нас називають. Мабуть, через невігластво.
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Камонплей
29.12.2019 в 22:52
манкуніанці це як кияни
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Impressed (Украина)
29.12.2019 в 22:15
ждем отчет и побольше про Саню!
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Камонплей
29.12.2019 в 22:51
один из лучших, 3я оценка в составе после старшего брата и мареза, как обычно много владел мячом, как обычно точно пасовал, не терял, внезапно больше всех отборов в матче (5/5), верх выигрывал через раз, но это и не его конек очевидно. по сравнению с тем что позавчера исполнял менди, другой уровень
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+1
0
Impressed (Украина)
29.12.2019 в 22:56
умница!!!
0
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