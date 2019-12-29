Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0. Удача Зинченко и старания Агуэро и де Брюйне

Главными героями победы над "Шеффилдом" стали Агуэро и де Брюйне, которые действительно провели великолепный матч, но и Зинченко тут необходимо отметить. Может не так ярко, но украинец качественно делал свою работу, вклад в победу Александр сделал довольно ощутимый, почти не было у него ошибок.

Первый тайм напоминал "качели", преимущество "Ман Сити" нельзя назвать очевидным, "Шеффилд" регулярно старался отвечать опасными выпадами, коварные получались контратаки у "клинков". Гости смогли забить первыми, Муссе пробил в правый угол из пределов штрафной, но затем арбитр долго пересматривал видеоповтор и взятие ворот не засчитал из-за офсайда.

Хозяева поняли, что шутить с этим соперником нельзя, для победы необходимо приложить максимум усилий при полной концентрации. Красивый гол забил Агуэро, ассист ему отдал де Брюйне после перехвата мяча в центральной зоне. Серхио пробил точно в ближнюю "девятку".

"Шеффилд Юнайтед" стал 32-м из 33-х противников, которым Серхио Агуэро забил в АПЛ. Только "Болтону" аргентинец не мог нанести точный удар. Плюс это тысячный гол команд, которые возглавлял Гвардиола. 138 забил Месси и 72 Агуэро.

Развить свое преимущество манкунианцы долго не могли. "Клинки" оказались организованными в обороне, еще и выделялся на поле Муссе, который в контратаках наносил несколько опаснейших ударов. Вообще счет в противостоянии должен был быть более крупным. Отметим и один хороший удар Зинченко, из удобного положения украинец пробил чуть неточно, правда, затем украинец сосредоточился на защите своих ворот.

Решающий момент реализовал де Брюйне, после паса Мареза бельгиец обыграл защитника, одним движением подготовил выстрел и пробил в противоход голкиперу. Мастерский удар - 2:0. Отыграть два мяча "Юнайтед" уже не имел возможностей, да и "Ман Сити" контролировал ситуацию за счет удержания мяча. Не сдается команда Гвардиолы, теоретические шансы подтвердить чемпионский титул еще остаются, хотя 14 очков отставания от "Ливерпуля" ликвидировать очень сложно.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Агуэро 53, де Брюйне 82

Манчестер Сити: 1. Браво, 2. Уолкер, 50. Гарсия Э., 7. Стерлинг (Жезус 87), 11. Зинченко, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Бернарду Силва (Гюндоган 62), 25. Фернандиньо, 10. Агуэро (Фоден 81), 26. Марез.

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 27. Бешич (Макберни 75), 5. О`Коннелл, 4. Флек, 16. Норвуд, 11. Робинсон (Макголдик 59), 22. Муссе (Шарп 83).

Предупреждения: Бернарду Силва 59 - Стивенс 85