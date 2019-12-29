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Юрген Клопп: Подозреваю, что волки остались недовольны VAR

Англия
(3 голосов)

Наставник "мерсисайдцев" подвел итоги победы над "волками"

Юрген Клопп: Подозреваю, что волки остались недовольны VAR
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном" в рамках 20-го тура АПЛ.

"Сегодняшний матч стал суровым испытанием. Ставки очень велики, и мы стараемся стать настолько успешными и сильными, насколько возможно. "Волки" привыкли к напряженным играм. Они провели несколько изменений. В первом тайме мы действовали неплохо и контролировали ход встречи, но, подозреваю, "Вулверхэмптон" остался недоволен VAR.

Однако после этого момента инициатива перешла к ним. Во втором тайме они произвели некоторые перестановки. Мы оказались недостаточно свежими, чтобы отреагировать на них. Алиссон захотел ускорить игру, однако никому другому это не было нужно!

Футбол похож на жизнь. Порой ты готов на сто процентов, порой – нет. Сегодня был серьезный бой", – заявил Юрген Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Вулверхэмптон АПЛ Ливерпуль
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Источник:
BBC
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
29.12.2019 в 22:13
Дійсно... суддя скасував гол господарів, а VAR побачив, що зіграно плечем, а от гол гостей арбітр погодився зарахувати, але VAR вирахував пару см
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