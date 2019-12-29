Форвард Челси Абрахам: Выход Жоржиньо перевернул игру с Арсеналом

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам поделился мыслями после победы в лондонском дерби над "Арсеналом".

"Надо отдать должное ребятам, в частности – Жоржиньо. Первые полчаса прошли под диктовку "Арсенала": он контролировал мяч и разрывал нас в полузащите.

Затем на поле выходит Жоржиньо – и это уже совсем другая игра. Его выход воодушевил всю команду, и во втором тайме мы сыграли лучше.

Очень приятно, что смог впервые забить топ клубу из первой 6-ки. Я знал, что это лишь дело времени, и рад, что забил сегодня", – рассказал Тэмми Абрахам.