Пеп Гвардиола: У меня большой список претензий к VAR. Это же просто полный хаос

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы над "Шеффилдом" в матче 20-го тура АПЛ.

"У нас было мало времени на восстановление сил, и мы встречались с крепким соперником. Не только физически, но и ментально крепким. Я был впечатлен тем, насколько хорошо они делают забросы и защищаются. Думаю, всем известно на каком сейчас месте "Шеффилд" в таблице АПЛ. Я неоднократно говорил, что у меня большой список претензий к ВАР. Каждый тур превращается в хаос. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация будет лучше.

Мы очень гордимся тем, что достигли отметки в 100 побед в чемпионате Англии. Мы приложили невероятные усилия для этого. Когда думаешь о 100 победах в 134 матчах, понимаешь, что это удивительное достижение. Здорово быть в числе сильнейших команд. Это важно, хотя иногда мы упускаем это. Мы бились за эти сто побед. Я особенно рад за игроков – именно они стали причиной того, что мы выиграли 100 матчей", – рассказал Пеп Гвардиола.