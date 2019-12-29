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Пеп Гвардиола: У меня большой список претензий к VAR. Это же просто полный хаос

Англия
(3 голосов)

Наставник "горожан" прокомментировал домашнюю победу

Пеп Гвардиола: У меня большой список претензий к VAR. Это же просто полный хаос
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы над "Шеффилдом" в матче 20-го тура АПЛ.

"У нас было мало времени на восстановление сил, и мы встречались с крепким соперником. Не только физически, но и ментально крепким. Я был впечатлен тем, насколько хорошо они делают забросы и защищаются. Думаю, всем известно на каком сейчас месте "Шеффилд" в таблице АПЛ. Я неоднократно говорил, что у меня большой список претензий к ВАР. Каждый тур превращается в хаос. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация будет лучше.

Мы очень гордимся тем, что достигли отметки в 100 побед в чемпионате Англии. Мы приложили невероятные усилия для этого. Когда думаешь о 100 победах в 134 матчах, понимаешь, что это удивительное достижение. Здорово быть в числе сильнейших команд. Это важно, хотя иногда мы упускаем это. Мы бились за эти сто побед. Я особенно рад за игроков – именно они стали причиной того, что мы выиграли 100 матчей", – рассказал Пеп Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ ФК Шеффилд (Англия) Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC
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