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Андрей Ярмоленко получил нового главного тренера
Дэвид Мойес возглавил "Вест Хэм"
Официальный сайт "Вест Хэма" обьявил о назначении нового главного тренера.
Дэвид Мойес возглавил лондонский клуб. Шотландский специалист подписал контракт на 18 месяцев и начнет работу сразу перед новогодним матчем с "Борнмутом".
Сопредседатель "молотобойцев" Дэвид Салливан прокомментировал это назначение:
"Дэвид доказал, что способен достичь результатов, и мы верим, что он начнет движение в правильном направлении. Мы рады приветствовать Дэвида - он хорошо знает наш клуб и за это время выстроил крепкие отношения, которые будут иметь решающее значение для работы, которую необходимо проделать в будущем".
Напомним, 56-летний наставник уже руководил "Вест Хэмом" в сезоне 2017/18.
We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019