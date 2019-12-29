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Андрей Ярмоленко получил нового главного тренера

Англия
(1 голосов)

Дэвид Мойес возглавил "Вест Хэм"

Андрей Ярмоленко получил нового главного тренера
Новина українською

Официальный сайт "Вест Хэма" обьявил о назначении нового главного тренера.

Дэвид Мойес возглавил лондонский клуб. Шотландский специалист подписал контракт на 18 месяцев и начнет работу сразу перед новогодним матчем с "Борнмутом".

Сопредседатель "молотобойцев" Дэвид Салливан прокомментировал это назначение:

"Дэвид доказал, что способен достичь результатов, и мы верим, что он начнет движение в правильном направлении. Мы рады приветствовать Дэвида - он хорошо знает наш клуб и за это время выстроил крепкие отношения, которые будут иметь решающее значение для работы, которую необходимо проделать в будущем".

Напомним, 56-летний наставник уже руководил "Вест Хэмом" в сезоне 2017/18.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
whufc.com
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