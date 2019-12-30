Серхио Агуэро: Догнать Ливерпуль будет невероятно сложно. Надо добыть путевку в ЛЧ

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поделился мыслями после победы над "Шеффилдом" в рамках 20-го тура АПЛ.

"Сегодня мы были обязаны победить. Мы рады, что взяли 3 очка. Я играю с отличными футболистами, поэтому мне легко даются голы.

Пеп всегда делает все, чтобы мы были сконцентрированы на матче, и мы усердно работаем на тренировках.

Догнать "Ливерпуль" будет слишком сложно. Мы должны сосредоточиться лишь на победах, потому что нам надо завоевать путевку в ЛЧ на следующий сезон. Мы должны играть в определенном стиле и смотреть, что получится", – поделился Серхио Агуэро.