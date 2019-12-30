  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Серхио Агуэро: Догнать Ливерпуль будет невероятно сложно. Надо добыть путевку в ЛЧ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серхио Агуэро: Догнать Ливерпуль будет невероятно сложно. Надо добыть путевку в ЛЧ

Англия
(1 голосов)

Нападающий "горожан" прокомментировал домашнюю победу

Серхио Агуэро: Догнать Ливерпуль будет невероятно сложно. Надо добыть путевку в ЛЧ
Новина українською

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поделился мыслями после победы над "Шеффилдом" в рамках 20-го тура АПЛ.

"Сегодня мы были обязаны победить. Мы рады, что взяли 3 очка. Я играю с отличными футболистами, поэтому мне легко даются голы.

Пеп всегда делает все, чтобы мы были сконцентрированы на матче, и мы усердно работаем на тренировках.

Догнать "Ливерпуль" будет слишком сложно. Мы должны сосредоточиться лишь на победах, потому что нам надо завоевать путевку в ЛЧ на следующий сезон. Мы должны играть в определенном стиле и смотреть, что получится", – поделился Серхио Агуэро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия) АПЛ ФК Шеффилд (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...