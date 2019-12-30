Как Зинченко в ТОП-3 WhoScored ворвался. Манчестер Сити – Шеффилд 2:0. Обзор матча и видео голов

Гости вышли настроенными на борьбу и оказали хозяевам достойное сопротивление, но во втором тайме минутные слабости вылились в пропущенные голы – сначала наказал Агуэро, а потом молниеносно расправился с защитниками Де Брюйне. Интересно, что в стартовый состав вернулся Александр Зинченко. Украинец провел на поле все 90+ минут и удостоился высокой оценки от WhoScored – 7.5 баллов. Выше только у КДБ (8.3, гол и результативная передача) и Рияд Марез (8.1, автор ассиста). Александр нанес два выстрела по воротам, показатель точности его 101 передачи составил 94%. Также в активе Зинченко две выигранных игровых дуэль и пять удачных отборов. Нужно продолжать в том же духе!

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Шеффилд Юнайтед".

Манчестер. "Этихад".

"Манчестер Сити" – "Шеффилд Юнайтед" 2:0

Голы: Агуэро (53), Де Брюйне (82)