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Драма в EFL: Бирмингем сравнял счет на 90+1, но в итоге проиграл Лидсу 4:5 из-за автогола на 90+4

Англия
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Драма в EFL: Бирмингем сравнял счет на 90+1, но в итоге проиграл Лидсу 4:5 из-за автогола на 90+4
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В рамках 25-го тура Чемпионшипа "Бирмингем" принимал в домашних стенах "Лидс Юнайтед". События в матче складывались интереснее, чем во многих фильмах с острыми сюжетными поворотами: хозяевам пришлось трижды отыгрываться, но подопечные Марсело Бьелсы смогли склонить весы на свою сторону, даже несмотря на забитый "Бирмингемом" гол на 90+1' – "павлины" одержали победу благодаря автоголу Хардинга на 90+4'.

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Чемпионшипа "Бирмингем" – "Лидс Юнайтед".

Бирмингем. "Сент-Эндрюс".

"Бирмингем" – "Лидс Юнайтед" 4:5

Голы: Беллингхем (27), Юткевич (61, 90+1), Бела (83) – Коста (15), Харрисон (21), Эйлинг (69), Даллас (84), Хардинг (90+4, автогол)

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В статье: Чемпионшип Бирмингем Сити Лидс Юнайтед
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