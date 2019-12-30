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Тренер Вулвз – о VAR в матче с Ливерпулем: Мне не нравится, когда решения принимаются в милях отсюда
В лагере противников системы прибыло
"Ливерпуль" одолел дома "Вулверхэмптон" (1:0), одержав 18 победу в 19 матчах сезона АПЛ. Менеджер "волков" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал неудачу своей команды на "Энфилде", а также спорные моменты матча. Цитирует тренера The Guardian. "Вулвз" расположился на 7 месте в турнирной таблице чемпионата. "Красные" же лидируют с отрывом от "Лестера" в 13 баллов.
"В первом тайме хозяева действовали гораздо лучше нас. Во второй половине встречи мы немного выровняли игру, у нас появились моменты. Дело в сложном графике, но парни выкладываются по полной в каждой игре, я ими горжусь. VAR? Больше не хочу говорить об этом. Мне не нравится, когда решения принимаются ассистентами, в милях отсюда. Они не так ощущают эпизоды".
"Я тренер, не мне говорить, как улучшать систему. Но когда две превосходные команды играют на замечательном стадионе, то мы должны видеть превосходный футбол, получать удовольствие, а не праздновать незабитые голы".