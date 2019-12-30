Тренер Вулвз – о VAR в матче с Ливерпулем: Мне не нравится, когда решения принимаются в милях отсюда

"Ливерпуль" одолел дома "Вулверхэмптон" (1:0), одержав 18 победу в 19 матчах сезона АПЛ. Менеджер "волков" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал неудачу своей команды на "Энфилде", а также спорные моменты матча. Цитирует тренера The Guardian. "Вулвз" расположился на 7 месте в турнирной таблице чемпионата. "Красные" же лидируют с отрывом от "Лестера" в 13 баллов.

"В первом тайме хозяева действовали гораздо лучше нас. Во второй половине встречи мы немного выровняли игру, у нас появились моменты. Дело в сложном графике, но парни выкладываются по полной в каждой игре, я ими горжусь. VAR? Больше не хочу говорить об этом. Мне не нравится, когда решения принимаются ассистентами, в милях отсюда. Они не так ощущают эпизоды".