"Юношеская смелость и наглость могут изменить игру". Лэмпард рассказал о дебюте 19-летнего Лэмпти

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард после матча с "Арсеналом" (1:2) прокомментировал дебют в АПЛ 19-летнего защитника "синих" Тарика Лэмпти. Футболист вышел на поле во втором тайме. Тренера цитирует Goal.com.

"Готовясь к матчу, мы знали о небольшом повреждении Аспиликуэты и травме Джеймса, поэтому нам был нужен игрок на правую бровку. Мои помощники, Джоди Моррис и Джо Эдвардс, сказали, что верят в него, я прислушался. Мы решили, что это был подходящий момент для его выхода. Он добавил энергии на фланге".

"У него низкий центр тяжести, хорошая скорость, Тарик способен обыграть один в один. Он способен много работать, но у меня к Джоди был лишь один вопрос: хватит ли ему уверенности и силы характера, чтобы справиться в столь непростой ситуации? Войти в такую игру и попытаться изменить ее – очень сложно, поскольку это серьезная ответственность. Джоди сказал, что с этим у него нет проблем. Его игра и пас под удар Тэмми Абрахаму стали прекрасным примером того, как юношеская смелость и наглость могут изменить игру".