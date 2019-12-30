  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль - лучшая команда 2019 года по версии журналистов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - лучшая команда 2019 года по версии журналистов

Англия
(2 голосов)

Комада Клоппа показала впечатляющие результаты

Ливерпуль - лучшая команда 2019 года по версии журналистов
Новина українською

Международная ассоциация спортивной прессы на своём сайте подвела итоги голосования за лучшую команду в уходящем 2019 году.

Больше всего голосов набрал "Ливерпуль", которому в этом году удалось завоевать три трофея – Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. За английский клуб проголосовали 908 журналистов, что составило 30,21% от общего числа участников голосования.

Десятка лучших команд года:

1. "Ливерпуль" (футбол, мужчины) – 30,21% голосов
2. Сборная США (футбол, женщины) – 17,9%
3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) – 14,44%
4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) – 8,88%
5. "Дьёри Ауди" (гандбол, женщины) – 5,79%
6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) – 4,59%
7. Команда Норвегии (биатлон) – 3,89%
8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) – 3,79%
9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) – 3,26%
10. Смешанная команда Японии (дзюдо) – 2,43%.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль сборная ЮАР женская сборная сша
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
30.12.2019 в 18:28
Ну мабуть ТАК! Зважаючи, що це всі спортивні команди... Головне хто, як на міжнародній арені засвітився. А тут опонентів у футболу і Ліверпулю НЕМА!
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
30.12.2019 в 17:22
Монтреаль не погоджуеться
Ответить
+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 17:33
-Барса должна быть на первом месте! - Почему? - Потому что на первом!!!
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...