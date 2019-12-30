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Манчестер Юнайтед попытается приобрести полузащитника Бенфики

Англия
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Сульшер ищет игрока для усиления линии полузащиты

Манчестер Юнайтед попытается приобрести полузащитника Бенфики
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша в январское трансферное окно.

Англичани заинтересованы в подписании хавбека португальской команды и могут купить его уже этой зимой. Представители 20-летнего игрока находятся в Великобритании и пытаются заключить арендное соглашение с футболистом с опцией выкупа за € 40 млн.

Жедсон Фернандеш принял участие в шести матчах за "Бенфику" в чемпионате Португалии в этом сезоне и не отметился результативными действиями.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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