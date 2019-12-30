Рома готова заплатить за Смоллинга 15 миллионов евро

"Рома" хочет выкупить у "Манчестер Юнайтед" права на защитника Криса Смоллинга.

"Волки" готовы предложить за 30-летнего англичанина 15 миллионов евро, и еще 3 миллиона в качестве различных бонусов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

"Манчестер Юнайтед" требует 20 миллионов. Сам игрок готов остаться в Италии. Он может подписать с "Ромой" контракт на пять лет с ежегодной зарплатой в 3,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провел за "Рому" 12 матчей и забил 2 мяча.