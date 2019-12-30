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Рома готова заплатить за Смоллинга 15 миллионов евро
Игрок и сам хочет остаться в итальянском клубе
"Рома" хочет выкупить у "Манчестер Юнайтед" права на защитника Криса Смоллинга.
"Волки" готовы предложить за 30-летнего англичанина 15 миллионов евро, и еще 3 миллиона в качестве различных бонусов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.
"Манчестер Юнайтед" требует 20 миллионов. Сам игрок готов остаться в Италии. Он может подписать с "Ромой" контракт на пять лет с ежегодной зарплатой в 3,2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне защитник провел за "Рому" 12 матчей и забил 2 мяча.
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Инспектор ( )
30.12.2019 в 18:04
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