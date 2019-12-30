Клопп: Чемпионство? Мы на полпути, нас ждет впереди еще 19 матчей

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, который сейчас уверенно лидирует в АПЛ, поделился своим мнением о чемпионской гонке. Он не считает, что его команда уже стала победителем.

"Многие спрашивают - как я оцениваю 2019 год? Просто прекрасно, однако мы считаем не года, а сезоны. В чемпионате мы прошли лишь полпути, впереди нас ждет еще 19 матчей, которые не будут простыми.

Было бы очень безумно, если бы я заявил, что мы уже стали чемпионами. Но я, как и раньше, считаю, что мы не стали чемпионами и впереди нас ждет еще достаточно матчей", - приводит слова тренера AS.

На данный момент "Ливерпуль" опережает ближайшего конкурента на 13 пунктов, имея к тому же игру в запасе.