Защитник Арсенала уверен, что Микель Артета станет одним из лучших тренеров мира

Защитник "Арсенала" Давид Луиз очень высоко отозвался о своем тренере Микеле Артете и предрек тому большое будущее.

"Мне кажется, что Микель сможет стать одним из лучших тренеров мира. Сейчас многие в нем сомневаются, но я понимаю, какой стиль футбола он исповедует. Это все очень умно", - цитирует бразильца Sky Sports.

Напомним, что Артета лишь неделю назад встал у руля "канониров". С того времени его клуб провел два матча - ничья и поражение. На данный момент лондонцы занимают 12-е место в таблице.

Уже через два дня их ждет встреча с "МЮ".