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Защитник Арсенала уверен, что Микель Артета станет одним из лучших тренеров мира
Пока испанцу нужно просто начать побеждать
Защитник "Арсенала" Давид Луиз очень высоко отозвался о своем тренере Микеле Артете и предрек тому большое будущее.
"Мне кажется, что Микель сможет стать одним из лучших тренеров мира. Сейчас многие в нем сомневаются, но я понимаю, какой стиль футбола он исповедует. Это все очень умно", - цитирует бразильца Sky Sports.
Напомним, что Артета лишь неделю назад встал у руля "канониров". С того времени его клуб провел два матча - ничья и поражение. На данный момент лондонцы занимают 12-е место в таблице.
Уже через два дня их ждет встреча с "МЮ".