Лаллана: Ливерпуль может побеждать еще увереннее

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана подвел итоги после игры с "Вулверхэмптоном". Англичанин уверен, что его клуб может и должен побеждать более уверенно.

"Это были очень тяжелые три очка. Мы должны проанализировать нашу игру и сделать правильные итоги. Думаю, что дальше мы будем сильнее в физическом и психологическом планах.

Мы не хотим побеждать и думать - "Как хорошо, что мы смогли это сделать". Я думаю, что побеждать мы сможем еще более уверенно. Впереди нас ждет два очень сложных матча", - приводит слова Лалланы сайт "красных".

Ранее Юрген Клопп четко дал понять, что "Ливерпулю" нельзя заранее праздновать чемпионство.