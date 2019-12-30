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Лаллана: Ливерпуль может побеждать еще увереннее

Англия
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Однако пока что и этого вполне хватает

Лаллана: Ливерпуль может побеждать еще увереннее
UA-Футбол
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Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана подвел итоги после игры с "Вулверхэмптоном". Англичанин уверен, что его клуб может и должен побеждать более уверенно.

"Это были очень тяжелые три очка. Мы должны проанализировать нашу игру и сделать правильные итоги. Думаю, что дальше мы будем сильнее в физическом и психологическом планах.

Мы не хотим побеждать и думать - "Как хорошо, что мы смогли это сделать". Я думаю, что побеждать мы сможем еще более уверенно. Впереди нас ждет два очень сложных матча", - приводит слова Лалланы сайт "красных".

Ранее Юрген Клопп четко дал понять, что "Ливерпулю" нельзя заранее праздновать чемпионство.

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В статье: Ливерпуль Адам Лаллана
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