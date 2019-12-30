Форвард Челси может стать первым трансфером Мойеса в Вест Хэме

Форвард "Челси" Оливье Жиру уже давно потерял место в стартовом составе и потому хочет сменить команду. Главным претендентом на него считается "Интер".

Однако, по данным The Sun, один английский клуб против подобного развития событий. Речь идет о "Вест Хэме", который вчера возглавил Дэвид Мойес.

Опытный наставник готов приютить Жиру и сделать того игроком старта. Мойес уже оповестил руководство, что хочет зимой видеть француза у себя в клубе.

Стоит отметить, что "Вест Хэм" может стать третьим лондонским клубом в карьере Жиру. До "Челси" он шесть лет провел в "Арсенале".