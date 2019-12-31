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"Он был на массаже". Эмери рассказал, кто единственный в Арсенале не попрощался с ним

Англия
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Кто этот недружелюбный?

"Он был на массаже". Эмери рассказал, кто единственный в Арсенале не попрощался с ним
Новина українською

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери раскрыл подробности своего увольнения из клуба. По словам испанца, не все игроки коллектива пришли попрощаться, когда специалист покидал клубную базу. Цитирует Эмери Daily Express:

"Большой речи в раздевалке не было. Решил, что будет лучше, если каждый из игроков подойдет ко мне лично. Подошли все, кроме Торрейры – Лукас оставил мне сообщение, поскольку он был на массаже. Мне даже отправили сообщения Косельни и Уэлбек, их уже нет в клубе. Я поблагодарил каждого за их слова".

В начале декабря Унаи был уволен за неудовлетворительные результаты – испанец руководил "канонирами" с начала сезона 2018/19. Сейчас команду тренирует Микель Артета.

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В статье: Унаи Эмери Арсенал (Лондон) Лукас Торрейра
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