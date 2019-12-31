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"Молодость – не оправдание, если ты играешь за Челси". Жоржиньо упрекнул юных игроков команды?
Опытный итальянец на связи
Хавбек "Челси" призвал своих партнеров по команде быть более жесткими на поле и взять в пример свое выступление во втором тайме на "Эмирейтс" против "Арсенала" (1:2). Подопечные Лэмпарда смогли продемонстрировать характер, отыграться и выиграть. Сам Жоржиньо появился на поле в середине первой половины встречи и сравнял счет в конце поединка. Цитирует итальянца Goal.com.
"Я думаю, что когда говорят о "Челси", то говорят о молодых, затем о молодых и снова – о молодых футболистах. Тем не менее, мы уже на экваторе сезона, сейчас нужно брать на себя больше ответственности. Молодость – не оправдание, если ты играешь за "синих". Здорово, что нам удалось победить "Арсенал" – нужно продолжать менять свое мышление и выигрывать в домашних стенах".
"Я пытался подтолкнуть своих товарищей, когда только пришел в "Челси". В начале пути мы были мягкими. Назначение вице-капитаном? Если Лэмпард считает, что так будет лучше для команды, то я счастлив. Я всегда буду тем же парнем, который может подшутить и помочь".