"Молодость – не оправдание, если ты играешь за Челси". Жоржиньо упрекнул юных игроков команды?

Хавбек "Челси" призвал своих партнеров по команде быть более жесткими на поле и взять в пример свое выступление во втором тайме на "Эмирейтс" против "Арсенала" (1:2). Подопечные Лэмпарда смогли продемонстрировать характер, отыграться и выиграть. Сам Жоржиньо появился на поле в середине первой половины встречи и сравнял счет в конце поединка. Цитирует итальянца Goal.com.

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"Я думаю, что когда говорят о "Челси", то говорят о молодых, затем о молодых и снова – о молодых футболистах. Тем не менее, мы уже на экваторе сезона, сейчас нужно брать на себя больше ответственности. Молодость – не оправдание, если ты играешь за "синих". Здорово, что нам удалось победить "Арсенал" – нужно продолжать менять свое мышление и выигрывать в домашних стенах".