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Защитник Манчестер Юнайтед впервые за полгода приступил к тренировкам

Англия
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У Сульшера пустеет лазарет?

Защитник Манчестер Юнайтед впервые за полгода приступил к тренировкам
Новина українською

Ивуарийский защитник Эрик Байи близок к возвращению в строй "Манчестер Юнайтед" после травмы. Вчера, 30 декабря, спустя почти полгода футболист впервые принял участие в тренировочном занятии с командой.

25-летний игрок получил травму колена в июле на предсезонном товарищеском турнире в матче с "Тоттенхэмом". В 2019 году из-за повреждений Байи принял участие всего в 7 поединках. Сейчас в лазарете "красных дьяволов" находятся Скотт МакТоминэй, Эшли Янг и Аксель Туанзебе.

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"Манчестер Юнайтед" набрал 31 зачетный пункт и располагается на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре, уже 1 января 2020 года, подопечные Сульшера на выезде сыграют с "Арсеналом".

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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Комментарии (1)
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Суржику--бій (Краматорск)
31.12.2019 в 10:33
"Захисник Манчестер Юнайтед вперше за півроку приступив до тренувань".Розпочав...31 грудня 2019, вівторок. 10:05
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