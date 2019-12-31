Венгер – лучший тренер АПЛ уходящей декады по набранным очкам. Клопп и Пеп не вошли в ТОП-3

Авторитетное издание Sky Sports опубликовало рейтинг главных менеджеров Английской Премьер-лиги по итогам уходящего десятилетия.

Первым в списке оказался бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер (1996-2018). При нем начиная с 2010 года "канониры" набрали 608 очков (179 побед, 71 поражение и 73 ничьи). В тройку лидеров также попали экс-тренер "Саутгемптона" и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино (457 очков) и нынешний главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо (376) – ранее португалец работал в "Челси" и "МЮ".

Юрген Клопп (351) и Хосеп Гвардиола (317) не имели в своем распоряжении столько времени, сколько было у их коллег, и расположились на четвертой и восьмой строчках рейтинга соответственно:

1. Арсен Венгер ("Арсенал") – 608 очков;

2. Маурисио Почеттино ("Саутгемптон", "Тоттенхэм") – 457;

3. Жозе Моуриньо ("Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Юнайтед") – 376;

4. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 351;

5. Дэвид Мойес ("Вест Хэм", "Эвертон", "МЮ", "Сандерленд") – 326;

6. Брендан Роджерс ("Лестер Сити", "Суонси", "Ливерпуль") – 325;

7. Тони Пьюлис ("Сток Сити", "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич", "Мидлсбро") – 321;

8. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 317;

9. Марк Хьюз ("Фулхэм", "КПР", "Сток Сити", "Саутгемптон") – 309;

10. Алан Пардью ("Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич") – 304.