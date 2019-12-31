Клопп хочет продления контракта с Лалланой

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана может в скором времени продлить контракт с клубом, истекающий летом 2020 года.

По информации The Telegraph, 31-летний футболист покинет красных по окончании нынешнего сезона, поскольку хочет получать больше игровой практики. Главный тренер команды Юрген Клопп смирился с предстоящим уходом Адама, однако хотел бы, чтобы тот продлил действующее соглашение на один год, чтобы избежать трансфера хавбека на правах свободного агента.

Напомним, что Лаллана перешёл в "Ливерпуль" в 2014 году из "Саутгемптона" за € 31 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 9 матчей в английской Премьер-лиге, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.