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Клопп хочет продления контракта с Лалланой

Англия
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Наставник мерсисайдцев не намерен отпускать игрока

Клопп хочет продления контракта с Лалланой
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана может в скором времени продлить контракт с клубом, истекающий летом 2020 года.

По информации The Telegraph, 31-летний футболист покинет красных по окончании нынешнего сезона, поскольку хочет получать больше игровой практики. Главный тренер команды Юрген Клопп смирился с предстоящим уходом Адама, однако хотел бы, чтобы тот продлил действующее соглашение на один год, чтобы избежать трансфера хавбека на правах свободного агента.

Напомним, что Лаллана перешёл в "Ливерпуль" в 2014 году из "Саутгемптона" за € 31 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 9 матчей в английской Премьер-лиге, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Адам Лаллана
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