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Сульшер: Гринвуд смог заменить Лукаку в МЮ

Англия
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Норвежиц верит, что Мэйсон сможет стать ключевым игроком в команде

Сульшер: Гринвуд смог заменить Лукаку в МЮ
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем команды Мэйсоне Гринвуде.

"Мы всегда верили, что Марсьяль и Рашфорд могут забивать голы. Мэйсон смог заполнить большую дыру, и заполнил её забитыми мячами. Я не беспокоюсь о своих центральных нападающих, у Гринвуда их восемь, у Маркуса и Антони немного больше. Лукаку — хороший форвард, который всегда забивает, но ему нужно было двигаться дальше. Сейчас у нас нет замены ему, однако у нас есть Мэйсон", — приводит слова Сульшера Sky Sports.

18-летний Мэйсон Гринвуд забил 8 голов во всех соревнованиях за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают пятое место в английской Премьер-лиге, набрав 31 очко в 20 матчах чемпионата.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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