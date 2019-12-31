Сульшер: Гринвуд смог заменить Лукаку в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем команды Мэйсоне Гринвуде.

"Мы всегда верили, что Марсьяль и Рашфорд могут забивать голы. Мэйсон смог заполнить большую дыру, и заполнил её забитыми мячами. Я не беспокоюсь о своих центральных нападающих, у Гринвуда их восемь, у Маркуса и Антони немного больше. Лукаку — хороший форвард, который всегда забивает, но ему нужно было двигаться дальше. Сейчас у нас нет замены ему, однако у нас есть Мэйсон", — приводит слова Сульшера Sky Sports.

18-летний Мэйсон Гринвуд забил 8 голов во всех соревнованиях за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают пятое место в английской Премьер-лиге, набрав 31 очко в 20 матчах чемпионата.