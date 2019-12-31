Анчелотти: 5 января будет встреча с руководством Эвертона

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал о возможных трансферах.

"Рынок еще не открыт — он открывается завтра! — цитирует Анчелотти Sky Sports. — Слухов много, это нормально. Так происходит во всем мире. В Италии то же самое.

После 5 января у нас будет встреча с руководством, мы сможем поговорить, удастся ли улучшить состав.

На мой взгляд, у нас хорошая команда. Некоторых игроков я не очень хорошо знал, но сейчас мы тренируемся, у меня стали лучше отношения и я знаю их лучше. Может быть, после 5 января мы можем обсудить это."

Напомним, что 21 декабря Анчелотти возглавил Эвертон, под его руководством "ириски" одержали две победы.