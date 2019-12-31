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Кристал Пэлас не продаст Заа в зимнее трансферное окно

Англия
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Об этом рассказал главный тренер команды

Кристал Пэлас не продаст Заа в зимнее трансферное окно
Новина українською

Главный тренер "Кристал Пэласа" Рой Ходжсон рассказал, что клуб не собирается продавать с Уилфрида Заа.

— Уилфрид не продается, поэтому мне не нужны какие-либо гарантии со стороны совета директоров, — приводит слова Ходжсона Sky Sports. — Мы не пытаемся продать Заа, мы хотим оставить его.

Конечно, вы никогда не знаете, откуда поступят звонки. Но я полагаю, что каждый раз, когда есть серьезное предложение для одного из ваших игроков, совет директоров должен относиться к ней серьезно.

В текущем сезоне Заа провел 20 матчей и забил 3 гола.

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В статье: Рой Ходжсон Уилфрид Заха Кристал Пэлас (Лондон)
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