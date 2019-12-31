Анчелотти: Мы должны быть счастливы, что сыграем против Манчестер Сити

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался в адрес наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что команды сыграют друг с другом в матче 21-го тура АПЛ уже завтра, 1 января.

"Гвардиола — невероятный тренер, просто фантастический. У нас хорошие отношения — иногда мы видимся, пусть в основном это и пресс-конференции, но взаимное уважение велико.

Хосеп — настоящий гений. Каждая из его команд делает на поле что-то особенное, поэтому мы должны быть счастливы получить возможность противостоять лучшей команде Европы", — цитирует Анчелотти Goal.