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Анчелотти: Мы должны быть счастливы, что сыграем против Манчестер Сити

Англия
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Команды уже совсем скоро сыграют друг с другом

Анчелотти: Мы должны быть счастливы, что сыграем против Манчестер Сити
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался в адрес наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что команды сыграют друг с другом в матче 21-го тура АПЛ уже завтра, 1 января.

"Гвардиола — невероятный тренер, просто фантастический. У нас хорошие отношения — иногда мы видимся, пусть в основном это и пресс-конференции, но взаимное уважение велико.

Хосеп — настоящий гений. Каждая из его команд делает на поле что-то особенное, поэтому мы должны быть счастливы получить возможность противостоять лучшей команде Европы", — цитирует Анчелотти Goal.

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В статье: Хосеп Гвардиола Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити
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