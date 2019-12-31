Сульшер: Надеюсь, что следующий год будет нашим

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб сейчас на правильном пути. Также в 2020-м году "дьяволы" постараются улучшить свою игру.

"Думаю, что мы на правильном пути. Этот год был переходным для нас. Многие клубы через это проходили, после чего возвращались лишь сильнее.

Мы постоянно совершенствуемся. Мы еще далеки от того, чего хотим, но уверен, что сможем достичь нужного уровня. Надеюсь, что следующий год будет нашим", - заявил Сульшер.

Свой путь в 2020 году "МЮ" начнет матчем против "Арсенала".