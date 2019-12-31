Брайтон - Челси. Прогноз на матч АПЛ

Не до новогодних праздников в Англии, в Премьер-лиге в эти дни состоятся очень жаркие противостояния, одно из них и откроет новый футбольный год на Туманном Альбионе. "Челси" после волевой победы над "Арсеналом" (2:1) получил два полноценных дня на отдых и теперь должен успеть восстановиться к противостоянию с "Брайтоном энд Хоув Альбион". Правда, "чайки" имели для отдыха на один день больше и также после победы подходят к матчу с лондонцами.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Фалмер (Брайтон энд Хоув)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Брайтон 14:30 Челси

В прошлом туре подопечные Грэма Поттера разобрались с "Борнмутом" (2:0). Хотя к форме "Брайтона" есть претензии, до виктории в 20-м туре у "чаек" была серия без побед в четырех поединках. Турнирное положение хозяев предстоящего матча не позволяет расслабляться, пять очков отделяет "Брайтон" от зоны вылета.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 1000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Подопечные Лэмпарда в табеле о рангах удерживают четвертое место, и ни при каких раскладах в 21-м туре не смогут подняться выше, но и не опустятся ниже этой приемлемой позиции. Впрочем, необходимо думать о будущем лондонцам, ведь "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" только и ждут осечки "синих", чтобы сначала подойти поближе, а затем постараться обойти их. Все же основная борьба за "лигочемпионовские места" будет проходить весной.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

Вполне приемлемый соперник ожидает "Челси" в первый день нового года – в пяти последних матчах "Брайтон" уступил столичному гранду с общим счетом 1:13. В этом сезоне на "Стэмфорд Бридж" команда Лэмпарда без особых проблем разобралась с "чайками" - 2:0. Голы на счету Жоржиньо и Виллиана. В этот раз успех вряд ли будет таким убедительным, более того, вполне вероятно, что всего один мяч решит судьбу встречи. Прогноз: победа гостей 0:1.