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Гвардиола предрекает скорое возвращение Эмерика Ляпорта
Фанаты "горожан" будут очень довольны
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, когда Эмерик Ляпорт сможет приступить к тренировкам.
"Он с каждым днем все ближе к возвращению. Эмерик продолжает тренироваться в одиночку, но делает это на поле. Осталось совсем немного времени.
Думаю, что через дней 10 он вполне будет готов к полноценным тренировкам. Мы все ждем, когда он вернеться в общую группу", - заявил испанец.
Напомним, что Ляпорт получил травму в самом конце лета и так и не играл с того времени.
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