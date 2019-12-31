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Гвардиола предрекает скорое возвращение Эмерика Ляпорта

Англия
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Фанаты "горожан" будут очень довольны

Гвардиола предрекает скорое возвращение Эмерика Ляпорта
UA-Футбол
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, когда Эмерик Ляпорт сможет приступить к тренировкам.

"Он с каждым днем все ближе к возвращению. Эмерик продолжает тренироваться в одиночку, но делает это на поле. Осталось совсем немного времени.

Думаю, что через дней 10 он вполне будет готов к полноценным тренировкам. Мы все ждем, когда он вернеться в общую группу", - заявил испанец.

Напомним, что Ляпорт получил травму в самом конце лета и так и не играл с того времени.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эмерик Ляпорт
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