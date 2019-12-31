Арсенал - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча

Покой им только сниться. Первого января "Арсенал" и "Ман Юнайтед" должны презентовать всем болельщикам футбола настоящий подарок в виде зрелищного, увлекательного шоу. Для хозяев центрального матча 21-го тура АПЛ это шанс начать с чистого листа и все плохое оставить в старом году. Положение у "канониров" близкое к критическому, во второй десятке турнирной таблицы находятся подопечные Артеты, и сейчас им необходимо настоящее чудо, чтобы хотя бы приблизиться к группе лидеров. "МЮ" пока пятый, но и команде Сульшера наверняка хочется подняться выше.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Арсенал Лондон 22:00 Манчестер Юнайтед

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Очень обидное поражение нанес "Челси" в лондонском дерби "Арсеналу" два дня назад - 1:2. Большую часть игрового времени "канониры" вели в счете, но на последних минутах буквально провалились и упустили победу, а затем даже и ничью. Много вопросов к "Арсеналу" по игре, по характеру и воле к победе. Сможет ли Микель Артета в ближайшее время навести порядок в команде?

А вот работа Оле-Гуннара Сульшера видна уже сейчас, хотя игру "красных дьяволов" нельзя назвать идеальной, тем не менее, "Ман Юнайтед" набирает очки и претендует на достаточно высокие места. В двух последних турах манкунианцы набрали шесть очков – победы над "Ньюкаслом" (4:1) и "Бернли" (2:0).

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В сентябре 2019-го последний раз встречались эти соперники, и матч завершился боевой ничьей 1:1. На гол МакТоминая в первом тайме ответил после перерыва Обамеянг. А вот в Лондоне "Арсенал" победил 2:0, голы на счету Джака и Обамеянга. Хотя для справедливости отметим, что на "Эмирейтс" два из трех последних матчей завершились победами гостей из Манчестера.

Вообще очные матчи "Ман Юнайтед" и "Арсенала" классическое английское противостояние, даже в свои не самые лучшие времена держат марку соперники, когда календарь сводит их. Часто игры получаются результативными и очень зрелищными.

"Арсенал" одна из самых компромиссных команд Премьер-лиги (9 ничьих, как и у "Вулверхэмптона"). Всего на одно поражение больше у "канониров", чем у "красных дьяволов", но проблема в другом – не умеют лондонцы удерживать необходимый результат.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 231 матч;

82 победы Арсенала, 52 ничьих, 97 побед Ман Юнайтед

Общий счет – 326:353

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Хватает травмированных в составах обеих команд, на оптимальные составы не могут рассчитывать ни Артета, ни Сульшер. У хозяев точно не сыграют Колашинац, Сократис, Тирни, а также Чемберс, который получил повреждение в матче против "Челси". Под вопросом участие в игре Бельерина, Джака, Себальоса и Холдинга. У "Ман Юнайтед" не смогут сыграть Байи, МакТоминай, Туанзебе, Рохо и Фосу-Менса. Хотя и скамья запасных у команд достаточно длинная.

Арсенал: Лено, Мустафи, Луис, Торрейра, Мейтленд-Найлс, Гендузи, Сака, Озил, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Магуайр, Янг, Перейра, Лингард, Джеймс, Матич, Фред, Марсьяль, Рашфорд.

ПРОГНОЗ

Букмекеры больше шансов на успех отдают гостям, однако если "Арсенал" сыграет так, как в первой тайме с "Челси", вряд ли манкунианцы увезут из Лондона хотя бы одно очко. Моментами "канониры" показывают содержательную и интересную игру, но не хватает стабильности (а может даже и класса). Все же ничья кажется наиболее вероятным исходом встречи. Прогноз: победитель не будет выявлен 1:1.