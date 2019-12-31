СМИ: Герта договорилась о трансфере Джаки, но последнее слово будет за Артетой

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака все ближе к смене клуба. По данным The Independent, лондонцы уже приняли предложение немецкой "Герты".

Джака отправится в аренду в Бундеслигу. Она будет расчитана на один сезон, после которого будет возможность выкупа за 25 миллионов фунтов.

Переходу мешает последнее препятствие - Микель Артета. Испанский специалист пока что не решил, готов ли он отпустить швейцарца. В случае его отказа - Гранит останется в клубе.

Напомним, что в начале сезоне Джака лишился капитанской повязки из-за скандала с фанатами клуба.