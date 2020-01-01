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Гвардиола считает несправедливым разрыв в турнирной таблице между Ман Сити и Ливерпулем

Англия
(4 голосов)

Говорит о проблемах, которые невозможно взять под контроль

Гвардиола считает несправедливым разрыв в турнирной таблице между Ман Сити и Ливерпулем
Новина українською

Коуч "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола перед матчем 21 тура АПЛ с "Эвертоном" высказался о чемпионской гонке в Англии.

"Нужно работать упорнее, играть лучше и молиться. Мы всегда можем сделать то, что нам по силам. Однако есть и другие проблемы, которые мы не контролируем", - отметил специалист.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли он в виду VAR и количество травмированных, Гвардиола сказал: "Вы и сами знаете".

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При этом испанец подчеркнул, что не считает низкую активность "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно причиной трудностей.

"Нет. Я думаю, это фантастическая команда. Я люблю свою команду. У нас были проблемы с травмами.

"Ливерпуль" невероятный. Они - чемпионы Европы и потеряли 2 очка, так что мы должны их поздравить. Расстояние между нами не должно быть таким, как есть, но это реальность", - добавил тренер, которого цитирует BBC.

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В статье: Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Манчестер Сити (Англия) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола Гвардиола
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(4 голосов)
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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
01.01.2020 в 12:39
головне дати хороший заголовок. а дальше фантазію включать інші))
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+1
0
jmen2986 (Kiev)
01.01.2020 в 12:23
Гвардиола в последнее время часто начал жаловаться ,то ему Вар,то ему отставание от Ливера...
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0
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Pokeruga (Кропивницкий)
01.01.2020 в 12:16
Ооо !! В Гвардиоле проснулся Луческу???!! =))))))
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