Гвардиола считает несправедливым разрыв в турнирной таблице между Ман Сити и Ливерпулем

Коуч "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола перед матчем 21 тура АПЛ с "Эвертоном" высказался о чемпионской гонке в Англии.

"Нужно работать упорнее, играть лучше и молиться. Мы всегда можем сделать то, что нам по силам. Однако есть и другие проблемы, которые мы не контролируем", - отметил специалист.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли он в виду VAR и количество травмированных, Гвардиола сказал: "Вы и сами знаете".

При этом испанец подчеркнул, что не считает низкую активность "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно причиной трудностей.

"Нет. Я думаю, это фантастическая команда. Я люблю свою команду. У нас были проблемы с травмами.

"Ливерпуль" невероятный. Они - чемпионы Европы и потеряли 2 очка, так что мы должны их поздравить. Расстояние между нами не должно быть таким, как есть, но это реальность", - добавил тренер, которого цитирует BBC.